U Srebreniku večeras odigrana predstava „Perzeide“

U Domu kulture u Srebreniku večeras je odigrana predstava „Perzeide“, u produkciji Narodnog pozorišta Mostar i u režiji mlade rediteljice Karmen Obrdalj, uz dobru posjetu publike u ovom gradu.

Ovo je drama za sve žene koje gledaju u crno nebo, čekajući zvijezdu padalicu da im ostvari želju i pruži spas, onda kada se čini da svemir šuti.

Prema riječima rediteljice, predstava i tekst „Perzeide“ adresiraju nasilje nad ženama i patrijarhat u kojem savremena žena i dalje živi. Daje glas žrtvama koje ga do sada nisu imale dok priča nježnu priču o snažnom ženskom prijateljstvu.

Teme s kojima se ova predstava, također hvata u koštac, kroz nježnu priču o ženskom prijateljstvu, uključuju femicid, seksualno zlostavljanje, depresiju, transgeneracijsku traumu…

Autor je Emina Kovačević, reditelj predstave Karmen Obrdalj, u predstavi igraju poznata pozorišna imena: Gordana Boban, Fatima Kazazić Obad i Saša Oručević.

Izvedba predstave “Perzeide” odvija se u sklopu saradnje sa UN Women Bosnia and Herzegovina a uz podršku Embassy of Sweden in Sarajevo.