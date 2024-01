Usvajanjem budžeta FBiH jedni od sretnijih mogu biti penzioneri: Dobijaju više novca, već za 10-ak dana

Dom naroda Parlamenta FBiH je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici sa 45 glasova za, pet protiv i uz osam suzdržanih usvojio prijedlog budžeta FBiH za 2024. godinu u iznosu od 7.474.800.209 KM, koji je utvrdila i na usvajanje po hitnom postupku uputila federalna Vlada.

Ovogodišnji budžet najveći je do sada i povećan je za više od pola milijarde KM u odnosu na prošlogodišnji. Ovaj najvažniji finansijski dokument prethodno je usvojio Predstavnički dom nakon cjelodnevne rasprave.

VEĆA KONKURENTNOST

Dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević je u obraćanju delegatima kazao da je ovim prijedlogom budžeta predviđeno povećanje sredstava za isplatu penzija od 317,17 miliona KM.

– Naknade za boračke kategorije po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i naknade za neratne invalide, civilne žrtve rata, te projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da za ove kategorije ukupni porast izdvajanja iznosi 57,7 miliona KM. Transferi poljoprivredi povećani su za 11 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet. Kada je riječ o Ministarstvu obrta i poduzetništva, u parlamentarnoj proceduri nalaze se dva zakona – o poduzetničkoj infrastrukturi i o poticaju razvoja male privrede. Te dvije stavke su značajno uvećane za 18,4 miliona KM, čime će biti povećana konkurentnost obrta u FBiH, te malih i srednjih preduzeća, pojašnjava ministar.

Kraljević ističe da su prvi put izdvojena sredstva za novorođenčad u Federaciji BiH.

– To je novi transfer federalnog Ministarstva rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 16 miliona KM, koji se odnosi na jednokratnu pomoć za svako novorođeno dijete (po 1.000 KM za svako novorođenče). Nadamo se da će u narednim godinama ova cifra imati trend rasta, kaže Kraljević.

Ukupni transferi Ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona, dok su kapitalni transferi općinama, gradovima i lokalnim zajednicama uvećani za 50 miliona KM.

Odmah nakon njegovog izlaganja uslijedila je jednosatna pauza na zahtjev predsjednika Kluba Bošnjaka Muamera Zukića (SDA). U nastavku sjednice uslijedila je rasprava, u okviru koje su delegati stranaka pozicije hvalili rad federalne Vlade, dok je opozicija imala niz primjedbi na budžet.

Delegat Vibor Handžić (Naša stranka) kazao je da je loša strana budžeta to što je upućen na usvajanje po hitnom postupku, ali da je on sadržajno dobar, najbolji do sada.

– Unapređenje avioprometa i u tom smislu povećanje sredstava sa dva na sedam miliona KM, zatim subvencije poduzetnicima, poticaji poljoprivrednoj proizvodnji veći od stotinu miliona KM… Tu su i kapitalni transferi za sportsku infrastrukturu od 18 miliona, za Aerodrom Bihać je izdvojeno 17 miliona KM i, ono najvažnije, imamo sredstva za tri nova radna mjesta u Uredu za evropske integracije. Zahvalan sam Vladi FBiH u tom smislu, jer je to važan ured i to je napredak ove Vlade, s obzirom na naše obaveze iz SSP-a i donošenje potrebnih zakona, ističe Handžić.

Aida Obuća, delegatkinja SDA, kaže da ne ohrabruje činjenica što se dosta nade polaže u privredu i u ekonomiju, a da se samo jednom rečenicom spominju fiskalni zakoni na kojim će se raditi u narednom periodu.

– Potajno se odustaje od intenzivnije borbe protiv korupcije. Ne planira se dovoljno sredstava za Palatu pravde. Bilo je rečeno da će to biti 20 miliona, a onda nam se nude dva miliona KM. Kada je u pitanju putna infrastruktura, nema kapitalnih projekata koji su prepoznati na kapitalnoj listi. Tunel Hranjen nema posebnu stavku i izražavam bojazan da ovaj tunel neće biti praćen adekvatnim budžetskim sredstvima, istakla je.

Delegatkinja DF-a Vedrana Vujović, kako kaže, primjećuje da nema riječi o unapređenju Krivičnog zakona.

– Došli smo u situaciju da moramo nagađati koliko će novca za nešto ići. Pitanje je i koliko novca je predviđeno za projekte namijenjene mladima, kazala je.

Ivica Pavković iz HDZ-a BiH rekao je da ovaj budžet ima glavu i rep za razliku od prošlogodišnjeg kada su ga, kako kaže, zastupnici totalno uneredili.

– Izdvajanje sredstava za novorođenčad od 16 miliona KM je za svaku pohvalu. Moja sugestija je da više sredstava dobiju obitelji sa više djece. Vrlo bitno povećanje je kroz kapitalne transfere lokalnim zajednicama za 50 miliona KM, ističe Pavković.

Delegat Haris Zahiragić (SDA) smatra da je način donošenja budžeta nezakonit i neustavan te da će njegovo usvajanje značiti ogromno povećanje plata političarima.

– Kada usvojite budžet, plata premijeru FBiH Nerminu Nikšiću bit će veća za 500 KM, a parlamentarcima između 300 i 350 KM, naglasio je.

Sinoć se oglasio premijer Nermin Nikšić, koji zbog zdravstvenih problema nije prisustvovao sjednicama jučer i prekjučer.

– Želim se još jednom zahvaliti svima na odgovornom odnosu prema interesima građana i podršci budžetu. Opet smo pokazali da razgovorom i iskrenim namjerama možemo pobijediti i prevazići sve blokade i opstrukcije, poručio je, između ostalog, Nikšić.

PODRŠKA REGISTRU

Redžo Mehić, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH, potvrdio je za naš list da će nakon usvajanja budžeta penzioneri dobiti veće penzije u vidu akontacije za pet posto i to januarskih koje će biti isplaćene 5. februara. To znači da bi sa povećanjem od pet posto najniža penzija u februaru iznosila 564 KM, a sada je 538 KM.

Osim vanredne, Dom naroda je iscrpio dnevni red i 6. sjednice, u okviru koje je jednoglasno usvojen Prijedlog zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH. Prijedlog zakona kojim se predviđa uspostava registra pedofila u parlamentarnu proceduru je još 2019. godine uputila Lana Prlić, zastupnica SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Oslobođenje