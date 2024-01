Vremenska prognoza do početka naredne sedmice

Danas u Bosni i Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Po kotlinama u Bosni će biti dugotrajne magle ili niske oblačnosti. Novo naoblačenje sa sjevera tokom noći na subotu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C, na jugu zemlje do 15°C.

U subotu, 27.01.2024., kratkotrajno naoblačenje će u Bosni u jutarnjim satima usloviti kišu ili susnježicu u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Zatim se očekuje razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9°C, na jugu zemlje od 11 do 15°C.

U nedjelju, 28.01.2024., više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C.

U ponedjeljak, 29.01.2024., prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i sjeveru zemlje se očekuje magla ili niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C.

FHMZ BiH