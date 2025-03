Vlada TK dodijelila pola miliona KM za podršku djeci sa teškoćama u razvoju

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona, Dušanka Bećirović, potpisala je danas ugovor sa izvršnim direktorom Centra za ranu intervenciju „Mali svijet“ Almedinom Imširovićem.

Ovaj ugovor se odnosi na realizaciju projekta pružanja psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju tokom 2025. godine. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je pola miliona KM za ovaj projekat, koji će omogućiti djeci sa razvojnim teškoćama da ostvare puni potencijal u ranom periodu života od 1,5 do 6 godina.

Projekat će se realizirati u Udruženju građana Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju „Mali svijet“ u Lukavcu, a planirano je da će obuhvatiti oko 240 djece. U okviru projekta, za 12 mjeseci će se realizirati oko 60.480 individualnih tretmana, uključujući učenje bazičnih vještina, logopedske tretmane, grupni rad, prve preglede, Tomatis metodu, senzorske sobe, TEECH struktuirano učenje jezika, te predakademske i akademske vještine.

“Iako smo do sada ove ugovore potpisivali u Ministarstvu, ove godine odlučili smo posjetiti Mali svijet i ovdje potpisati Ugovor. Oduševljena sam. Prvo mi je drago što sam vidjela, jer je to osjetljiva populacija od 2 do 6 godina, da se na ovakav način radi s djecom. To su najvećim dijelom djeca iz spektra autizma, kojih nažalost imamo svakim danom sve više i više. Ovo je stvarno uspjeh što mi imamo na našem kantonu jedan ovakav Centar. Vlada TK i ove godine je sa 500.000 maraka poduprla rad ovog Centra. Vjerujte da su moje impresije stvarno predivne, i da mi je drago što je Vlada prepoznala pravu organizaciju i pravu stvar. Borit ćemo se u budućnosti da materijalna naknada bude i viša,” kazala je ministrica Bećirović.

Almedin Imširović, izvršni direktor Centra za ranu intervenciju „Mali svijet“, izrazio je zahvalnost ministrici Bećirović na posjeti, kao i premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, Skupštini Tuzlanskog kantona sa Žarkom Vujovićem na čelu i inicijatorici ovog projekta Sandri Imširović na sufinansiranju ovog veoma bitnog projekta već treću godinu zaredom.

Ovaj projekat će kroz savremene pristupe omogućiti djeci sa razvojnim teškoćama da ostvare puni potencijal i unaprijede kvalitet života, što je od izuzetnog značaja za ovu osjetljivu populaciju.