Danas oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina bit će u Hercegovini, te u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne.

Obilne padavine očekuju se u sjevernim i istočnim područjima Hercegovine.

Tokom poslijepodneva, u Bosni postupni prestanak padavina i djelimično razvedravanje.

Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, južni i jugozapadni. Poslijepodne vjetar u postepenom slabljenju.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 10 do 16, na sjeveroistoku Bosne do 20 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom dana, postupan prestanak padavina.

Jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

