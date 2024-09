Vremenska prognoza za naredna 3 dana

Prema prognozi sinoptičara, u utorak će biti u Bosni i Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni, po kotlinama i uz riječne tokove, bit će magle. Vjetar slab, prije podne, istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar postepeno mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24 stupnja.

U srijedu u Bosni i Hercegovini očekuje se jače naoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima uvjetovati kišu i pljuskove širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stupnja.

– Prema prognozi, u četvrtak u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje do 24 stupnja – saopćio je Odsjek za analizu i prognozu vremena FHMZ.