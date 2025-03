Vučić: Razgovarao sam s Dodikom, neće da kuka, ali situacija je sve teža

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska povrijeđenih u požaru u Sjevernoj Makedoniji, koji su smješteni u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, kazao je da je razgovarao sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom.

– On je predsjednik, hrabar čovjek. Neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavit ćemo se time narednih dana. Sutra ili preksutra idem u Brisel na razgovor sa Markom Ruteom i sa Martom Kos. Poslije toga idem u Birsel opet sa Antonijom Koštom i Ursulom von der Leyen. Imat ćemo o tome da razgovaramo – rekao je Vučić.

On se dotakao i subotnjih studentskih protesta.

– Razgovarat ćemo o tome što se prave blesavi i neće jasno da kažu da nije bilo zvučnog topa. To zna svaki poluekspert, a ne ekspert, kao što je australijski ekspert to rekao. Mi znamo da nismo upotrijebili zvučni top. Vojska ga nema. Kao za Jovanjicu. Sad im se žuri, ostalo im je 14 dana do “klosinga”, kada nemaju SBB, Sportklub da lažu o sportistima. Moraju histeriju, a ta priča o terorizmu za dva dana će biti gotova istraga, a onda će da odgovaraju što su lagali – rekao je Vučić – prenijele su “Novosti“.