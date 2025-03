Zbog kršenja odluke o zaključanim cijenama “pljušte” kazne

Tokom šestodnevnih kontrola inspektori tržišno-turističke inspekcije su, isključivo u vezi s primjenom Odluke o neposrednoj kontroli cijena, izvršili 65 inspekcijskih nadzora.

Nakon stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem maksimalne maloprodajne cijene za 65 proizvoda, podijeljenih u dvije grupe, kantonalni tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, s ciljem zaštite interesa potrošača u KS i stabilizacije tržišnih oscilacija, intenzivirali inspekcijske nadzore u maloprodajnim trgovinama.

U skladu s odredbama navedene odluke, maloprodajni trgovci su obavezni za proizvode na koje se ova mjera odnosi odrediti cijene koje ne smiju biti veće od maksimalno propisane maloprodajne cijene za najmanje jednu vrstu artikla unutar iste kategorije proizvoda, ukoliko ih nude u svom asortimanu. Osim toga, trgovci su dužni uz maloprodajnu cijenu jasno, vidljivo i čitko istaknuti vizuelnu identifikacijsku oznaku, te na ulazu u prodajni objekat ili na drugom vidljivom mjestu unutar prodajnog prostora, kao i na internet stranici, ukoliko postoji, jasno i čitko postaviti plakat koji sadrži minimalno vizuelnu identifikaciju i spisak artikala s navedenom (redovnom) cijenom i “Zaključanom cijenom” istog proizvoda.

Tokom šestodnevnih kontrola inspektori tržišno-turističke inspekcije su, samo na osnovu primjene Odluke o neposrednoj kontroli cijena, izvršili 65 inspekcijskih nadzora, pri čemu je zbog utvrđenih nepravilnosti izdano 48 prekršajnih naloga subjektima u prekršaju u ukupnom novčanom iznosu od 143.000 KM. Kao jedan od subjekata odgovornog za zaštitu potrošača u KS, inspektori će posebnu pažnju posvetiti kretanju cijena, odnosno kontroli primjene ove odluke kod subjekata nadzora sve do kraja maja tekuće godine, do kada će se ista primjenjivati. U slučaju utvrđenih nepravilnosti, Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica u iznosu od 6.000 KM do 30.000 KM, za odgovorno lice u pravnom subjektu od 1.000 KM do 3.000 KM, te od 1.000 KM do 2.000 KM za poslodavca – fizičko lice.