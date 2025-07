Danas na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura i vjetra

Jutros je na krajnjem sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno i prolazno naoblačenje praćeno lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima Bosne je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, a ponegdje i gradom. Vjetar slab do umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na sjeveroistoku Bosne do 37 °C.

Za BiH na snazi je narandžasto upozorenje. Za TK danas od: 00:00 do: 23:59 sati.

Brzina vjetra između 30-60 km/h.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar.

7.7.2025. od: 12:00 do: 16:59

Maksimalna temperatura izmedu 32°C i 35°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Mada će temperature blago opasti, opšta slika neće se značajnije promijeniti. Priticanje nestabilne zračne mase kod osjetljivih osoba će uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, malaksalosti. Noćni sati mogli bi biti malo ugodniji, usljed očekivanih pljuskova i djelimičnog osvježenja. Poželjno je i dalje biti oprezniji, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima.