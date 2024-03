Ženska fudbalska reprezentacija započinje kvalifikacije za Euro

Ženska A reprezentacija Bosne i Hercegovine od naredne sedmice kreće sa pripremama i kvalifikacionim utakmicama za plasman na Euro 2025. godine.

Naša selekcija takmičit će se u Ligi B, grupa B3 u kojoj su još Portugal, Sjeverna Irska i Malta, objavio je Fudbalski savez BiH.

Selektor Selver Hodžić poslao je pozive igračicama koje konkurišu za susrete protiv Portugala 5. aprila i Sjeverne Irske 9. aprila. Novi selektor ženske reprezentacije prozivku će izvršiti u ponedjeljak prvog aprila poslijepodne u Trening kampu FS BiH u Zenici.

Na spisku su:

Jelena Gvozderac (ŽNK Emina), Envera Hasanbegović (SFK 2000 Sarajevo), Nikolina Todorić (ŽNK Iskra), Ena Šabanagić (Fomget GSK, Turska), Emma Veletanlić (Kolding IF, Danska), Melisa Hasanbegović (SC Braga, Portugal), Amela Kršo (SFK 2000 Sarajevo), Chloe Japić (University of Virginia, SAD), Gloria Slišković (FC Juventus, Italija), Selma Kapetanović (Al-Ula, S. Arabija), Marija Aleksić (Beşiktaş JK, Turska ), Marija Ana Milinković (FC Inter, Italija), Una Rankić (ŽFK Leotar), Elma Smajić ( DVTK, Mađarska), Aida Hadžić (Trabzonspor, Turska), Emina Ekić (Melbourn City, Australija), Sydney Japić (University of Alabama, SAD), Mejrema Medić (ŽNK Osijek, Hrvatska), Ena Taslidža (FFC Turbine Potsdam, Njemačka), Selma Pajazetović (FC Dornbin Ladies, Austrija), Minela Gačanica (SFK 2000 Sarajevo), Maja Jelčić (FC Inter, Italija) i Milena Nikolić (FC Basel, Švajcarska).

Prvi put će kvalifikacije za Evropsko prvenstvo biti odigrane po novom sistemu, sličnom takmičenju u Ligi nacija. U kvalifikacijama će učestvovati ukupno 51 reprezentacija u ligama A, B i C, podijeljenim u grupe.

Direktan plasman na završni turnir ostvarit će samo dvije najbolje ekipe iz svake grupe u Ligi A, uz domaćina Švicarsku. Preostalih sedam reprezentacija nastup na Euru moći će da izbore kroz dvije faze baraža.

U prvoj će se sastati trećeplasirane i četvrtoplasirane selekcije iz grupa iz Lige A sa pet prvoplasiranih i tri najbolje drugoplasirane reprezentacije iz grupa u Ligi C. Takođe, u prvoj fazi baraža sastaće se prvoplasirane i dvije najbolje drugoplasirane ekipe iz grupa u Ligi B sa dvije slabije drugoplasirane i trećeplasirane selekcije iz grupa iz Lige B. Pobjednici prve faze baraža idu u drugu fazu gdje će se nakon doigravanja dobiti preostalih sedam reprezentacija koje će igrati na Evropskom prvenstvu, saopćeno je iz FS BiH.

Kvalifikacije počinju u aprilu a završit će se u julu. Žrijeb za baraž biće obavljen 19. jula. Prva faza baraža igra se krajem oktobra a okončat će se utakmicama koje se igraju krajem novembra i početkom decembra. Učinak u kvalifikacijama odredit će i raspored za iduću sezonu Lige nacija.

Evropsko prvenstvo za žene održaće se u Švicarskoj od 2. do 27. jula 2025. godine.

N1