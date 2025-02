Povezivanje Srebrenika s općinama Entre Bièvre et Rhône iz Francuske

Delegacija Gradske uprave Srebrenik na čelu s gradonačelnikom Adnanom Bjelićem održala je sastanak sa sa predsjednicom Sylvie Dezarnaud i predstavnicima Zajednice općina Entre Bièvre et Rhône iz Francuske, koja okuplja 37 općina s ukupnom populacijom od oko 70.000 stanovnika. Predsjednica ovog saveza trenutno je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Francuske.

Snaga ove zajednice leži u njenoj raznolikosti i komplementarnosti – od urbanih centara do seoskih područja, od hemijske industrije do poljoprivrede, od šumskih predjela do industrijskih zona, a sve to uz bogato kulturno i historijsko naslijeđe. Nadležnosti ove razine vlasti u Francuskoj slične su nadležnostima gradova i općina u Bosni i Hercegovini, što otvara prostor za razmjenu iskustava i primjenu dobrih praksi.

-“Tokom sastanka razgovarali smo o mogućnostima saradnje na različitim poljima, pri čemu smo se fokusirali na one oblasti koje su komplementarne za naše dvije regije. Francuski model razvoja lokalnih zajednica pruža brojne primjere efikasnih rješenja, od kojih se mnoga mogu implementirati i u Srebreniku. Potrebna nam je samo odlučnost i jasno opredjeljenje da radimo na pozitivnim promjenama, naveo je gradonačelnik Bjelić.

Srebrenik će, prema najavama, f ozvaničiti saradnju s nekoliko lokalnih zajednica iz ove francuske regije i proširiti dosadašnju saradnju koja se do sada ogledala uglavnom kroz razvoj porodičnog ruralnog centra u Srebreniku, i otvoriti vrata za nove projekte i inicijative koje će doprinijeti razvoju lokalne zajednice.