Bh. “slatki brend” osvaja evropsko tržište: Krenuo izvoz u 17 država

Kompanija AS iz Jelaha, proizvođač Kent napolitanki, za samo nekoliko mjeseci od proizvodnje na novoj, savremenoj opremi, uspješno je krenula u osvajanje evropskog tržišta.

Iz ove kompanije navode kako je ostvaren izvoz u čak 17 zemalja: Njemačka, Hrvatska, Crna Gora, Amerika, Australija, Švedska, Slovenija, Austrija, Mađarska, Makedonija, Srbija, Kosovo…

Povećanje izvoza je 110% sa 2022. na 2023. godinu, a 61% proizvodnje Kent napolitanki ide u izvoz, što je svojevrsni dokaz kvaliteta ovog domaćeg brenda.

Ovaj uspjeh predstavlja značajan korak naprijed za ovu kompaniju i potvrdu kvalitete njenih proizvoda.

– Kent Napolitanke su osvježile kategoriju slatkiša novim okusima, a reakcije kupaca su izuzetno pozitivne. Okus Maze, lješnjaka, novi okus napolitanki od limuna, za kratko vrijeme osvojile su i najzahtjevnije ljubitelje ovog deserta. Ponosni smo što smo uspjeli zadovoljiti naše potrošače i pružiti im proizvod koji im se svidio. Ponovljene kupnje su jasan pokazatelj da smo uspjeli u tome – istakla je Amira Ćeman, brend menadžerica Kenta.

Kompanija AS također najavljuje značajan rast u 2024. godini, s već potpisanim ugovorima o saradnji. To će im, navode oni, omogućiti daljnje širenje brenda Kent i dostizanje novih tržišta. Uz to, u 2024. godini u planu je lansiranje novih okusa Kent napolitanki i limitirana izdanja.

– Vjerujemo da će ovi novi proizvodi dodatno oduševiti naše kupce i pružiti im još više raznolikosti i užitka u konzumaciji naših proizvoda. Kompanija AS iz Jelaha zahvaljuje svim kupcima i partnerima na podršci i povjerenju koje su nam pružili. Nastavit ćemo raditi naporno kako bismo im pružili najbolje moguće proizvode i ispunili njihova očekivanja – za kraj navodi Ćeman.