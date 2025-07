Servisne informacije: Policija imala nekoliko intervencija

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirana su 3 krivičao djela, te 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede. U ovom periodu 1 lice je lišeno slobode, a oduzeto je i putničko motorno vozilo.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 82 pregleda, 2 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas (15.7.2025.): u naseljima:

Huremi, Huremi Mustafići, Zubovo Brdo u vremenu od 09:00 do 19:00 sati

U naseljima : Špionica Breze u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekujemo sunčano i toplo vrijeme s temperaturama od 16°C ujutro do 30°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 6,5 m/s.