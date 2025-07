Neum dočekao vaterpoliste BiH nakon osvajanja evropske bronze

Sport je ponovo ujedinio Bosnu i Hercegovinu. Ovaj put to je uradila U16 vaterpolo bh. reprezentacija, koja je napravila veliki uspjeh osvajanjem bronzane medalje na Europskom prvenstvu divizije I u Ljubljani.

Bh. talentovani sportisti za treće mjesto igrali su sa Ukrajinom 9:9, a potom su slavili sa 4:2 nakon penala.

Za taj uspjeh, pored selektora i stručnog štaba, zaslužni su Harun Beglerović, Emir Redžepagić, Anur Ajanović, Nedim Prašović, Afan Spahić, Zarije Miladinović, Pavle Bašić, Vukašin Đurić, Marko Grgurović, Petar Kojčinović, Stefan Glavić, Dominik Grbešić, Ivo Jurković, Đorđe Gatarić, Josip Bačić, Matija Rajić i Vasilije Parača.

Za selektora Kristijana Njavru i reprezentativce Ivu Jurkovića, Dominika Grbešića i Josipa Bačića, koji nastupaju za „Jadran“ iz Neuma, sinoć je u ovom bh. gradu na moru priređen doček i prigodna zabava.

– Drago mi je da se cijela BiH ujedinila. Sport je još jednom pokazao moć koju ima. Od početka septembra, kada sam preuzeo ove momke, tražio sam zajedništvo i da se zaboravi iz kojih gradova dolazimo. Da budemo jedno tijelo i glava. Stalno sam to napominjao i to nas je stvarno dovelo do jednog uspjeha koji nismo očekivali ni u najluđim snovima. Svi smo presretni i preponosni – rekao je Njavro.

Selektor vaterpolo U16 reprezentacije BiH već nekoliko godina obavlja nekoliko funkcija u „Jadranu“.

– U klubu sam, po potrebi, i direktor, vozač, trener… Ovo je kruna moje dosadašnje trenerske karijere. U Neumu vodim tri selekcije, plus našu seniorsku ekipu. I pored činjenice da nemamo zatvoreni bazen i ne možemo trenirati tokom cijele godine, bilježimo sve veće uspjehe. Tokom zime putujemo u Trebinje i rezultat je vidljiv. Imamo tri momka koja su ušla u reprezentaciju među 15 i hrabro odigrala turnir. Cijeli Neum može biti ponosan. Do Trebinja putujemo tri sata u jednom smjeru da bi trenirali. Zahvalan sam prijatelju Nikoli Ljeskovici i direktoru bazena u Trebinju Okuki, koji nam je omogućio da treniramo dva sata. Put se ne isplati bez dva sata treninga. Kada vidite zadovoljan dječiji osmijeh, sve je lako. Znate da činite pravu stvar i ništa nije teško – istakao je Njavro i dodao da se klub većinom finansira zahvaljujući lokalnoj zajednici na čelu sa gradonačelnikom Draganom Jurkovićem.

Nijavro je zahvalan na dočeku i proslavi u Neumu.

– Iz općinskog budžeta se finansiramo skoro 90 posto. Mi se pružimo koliko imamo novca, a, naravno, tu su donatori i sponzori. Svakim danom rastu troškovi i svaka godina je sve izazovnija. Ipak, mnogo je lakše kada ljudi razumiju šta za nas i sve članove znači vaterpolo i svako pomogne u svojim mogućnostima. Ne mogu da ne spomenem našeg bivšeg predsjednika Ivana Lakića, koji nam uvijek finansijski pomaže i za smještaj ekipa koje dolaze u Neum. Tu je i Tomislav Lovrić, i njih dvojica prednjače. Finansijsku podršku nam je pružila i poznata poduzetnica i humanitarka Đemila Talić Gabriel, koja na različite načine pomaže sportske i kulturne kolektive u Neumu. Tu su i firme “Hifa Petrol“, „Judik“… Svi hoteli također pomažu „Jadran“ u svojim mogućnostima. Moram spomenuti i Ivicu Grbešića, Milana Bačića i sve naše stanovnike Neuma koji nas podržavaju na svoj način – naveo je Njavro.

