BiH sutra protiv Nizozemske završava nastup u A Ligi nacija

Nogometna reprezentacija BiH sutra će okončati svoj nastup u A Ligi nacija domaćim duelom s Nizozemskom. Nakon 5 odigranih utakmica upisali su 4 poraza i samo jedan remi, protiv Mađarske u gostima 0:0.

Nakon ubjedljivog poraza od Njemačke 7:0 prije 2 dana, sutra ih ne očekuje lagan zadatak protiv favorizovane Nizozemske na Bilinom Polju. Na današnjoj konferenciji za medije selektor Barbarez istakao je kako je ekipa spremna da pruži svoj maksimum i da poraz u Freiburgu neće poljuljati njihovo samopouzdanje. Na nadolazeću utakmicu s Nizozemskom osvrnuo se i kapiten Edin Džeko.

“Kako da nećemo biti spremni. Utakmica za utakmicom i super je da igramo poslije dva tri dana, svi imaju šansu steći samopouzdanje. Tu smo zajedno, pričamo i pripremamo se i sve će biti okej”, istakao je Barbarez te dodao:

“Do utakmice s Njemačkom to nije ni izgledalo toliko loše. Rasli smo kao ekipa, snalazili se i podmlađivali ekipu. Bilo je dosta dobrih stvari. Ova utakmica nas je vratila korak – dva nazad, ali i to je sastavni dio sporta i života. Tu vidim veliku motivaciju da se to sve ispravi, da damo svojim igračima još pet šansi jer vjerujemo u njih”, zaključio je Barbarez.

“U svakom slučaju se nadam da svi igrači koliko-toliko imaju u glavi ovu zadnju utakmicu. Koliko god govorili da je Njemačka iznad nas, mislim da smo totalno podbacili. Svakom igraču treba biti u glavi da je ovo nova utakmica za dokazivanje, bez obzira šta si napravio prije toga. U nogometu se sve brzo zaboravlja, ono što je bilo važno prije 3 dana, sada više nije. Mislim da igrači treba da budu spremni i svjesni toga. Neće biti lagana utakmica, ali igramo kući i treba da budemo ljuti, ljuti prije svega na sebe, a onda i na protivnika, te da pokušamo da bez obzira na sve probleme odigramo dobru utakmicu”.

Susret će zbog povreda propustiti Haris Tabaković i Jusuf Gazibegović. Duel BiH – Nizozemska igra se sutra na Bilinom Polju u Zenici od 20:45h.