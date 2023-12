Danas oblačno s kišom, na planinama snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na planinama se očekuje slab snijeg. Vjetar slab, veći dio dana, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 14 stupnjeva.

Biometeorološke prilike relativno su nepovoljne. Izraženija naoblaka i povremene slabije padavine, kod većine populacije uzrokovaće lošije raspoloženje. Mada će temperature zraka blago porasti, osjet hladnoće bi se mogao pojačati tokom jutra i večeri, usljed većeg sadržaja vlage, stoga je poželjno biti oprezniji i primjereno se odjenuti. Također su još uvijek moguće epizode onečišćenog zraka u urbanim centrima, čemu treba posvetiti pažnju i prilagoditi aktivnosti na otvorenom.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječene tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Povremeno slaba kiša je moguća u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 17 stupnjeva.

FHMZ BiH