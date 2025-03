Danas oblačno s kišom, nepovoljna bioprognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 11 do 17, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 21 °C.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati usljed nadolazeće promjene vremena. Povećana naoblaka, strujanje toplijeg zraka i povremene padavine kod većine osjetljivih osoba mogle bi dovesti do jačanja tegoba. Moguće su meteopatske reakcije poput promjene raspoloženja, glavobolje, iscrpljenosti, izraženije sa odmicanjem dana i porastom temperatura. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.