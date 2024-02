Danas planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 19.02.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Srebrenik:

– u naseljima: Krečana, Lipje, Cage, Dio naselja Duboki Potok, Rapatnica, Grabovci, Adžići, Donji Moranjci, Seona, Dedići, Uroža, Šahmeri i Behrami u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

– u naseljima: Sofići, Mehmeduša, Polje, Polje Srebrenik, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Osnovna Škola II – Neum, Ćojluk i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Kosica Dežići, Špionica Polja, Jošak, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Špionica Škola,Hujdurovići,Tovilište, Špionica Bare, Fazanerija, Vrela, Hrgovi Gornji i Lovačka Kuća u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.