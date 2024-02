Servisne informacije za 19.02.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika evidentirane su dvije saobraćajne nezgode.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljeno je 150 pregleda, 1 terenska intervencija i 2 kućne posjete, 5 pacijenata prevezeno je u UKC Tuzla, ostali su vraćeni na kućno liječenje.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar niskog rastinja u mjestu Cage. U ovom požaru jedno lice je, tokom gašenja, do dolaska vatrogasaca zadobilo povrede.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas u naseljima: – u naseljima: Krečana, Lipje, Cage, Dio naselja Duboki Potok, Rapatnica, Grabovci, Adžići, Donji Moranjci, Seona, Dedići, Uroža, Šahmeri i Behrami u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

– u naseljima: Sofići, Mehmeduša, Polje, Polje Srebrenik, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Osnovna Škola II – Neum, Ćojluk i Okresanica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u naseljima: Kosica Dežići, Špionica Polja, Jošak, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik, Špionica Škola,Hujdurovići,Tovilište, Špionica Bare, Fazanerija, Vrela, Hrgovi Gornji i Lovačka Kuća u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Tinja Kolona, Tinja Pumpna Stanica, Nacional, Blagići, Savići, Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Mićići, Zahirovići, Like, Straža, Bjelave, Kuge, Ljenobud, i dio Dubokog Potoka u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

PORODILIŠTE – U privatnim porodilištima u Tuzli rođene su dvije djevojčice i jedan dječak, dok podaci iz porodilišta UKC-a Tuzla nisu dostupni.

U Srebreniku vedro i sunčano jutro, temperatura u 08 sati 1, najviša dnevna očekivana 14 stepeni Celzijusa.