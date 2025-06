Za regiju Tuzla na snazi narandžasto upozorenje zbog pljuskova s grmljavinom

Danas u jutarnjim satima pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Kasnije tokom dana povremeno lokalnih pljuskova može biti u jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 38°C, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

Za regiju Tuzla na snazi je naranžasto upozorenje za period od: 13:00 do: 19:00 sati.

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.