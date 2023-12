Danas sunčano uz umjerenu naoblaku

Jutros u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske naoblake

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme lokalno sa slabom kišom. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magle ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 11 do 17 °C.

Biometeorološke prilike su povoljne i većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja. Nakon vedrije noći, u jutarnjim satima će biti prohladno, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju prikladnoj zaštiti od nižih temperatura i djelimično reducirati aktivnosti. U ostatku dana ugodnije, uz toplije i stabilnije vrijeme, sa sunčanim intervalima. Na jugu zemlje, uz nešto izraženiju naoblaku i malo više temperature zraka u odnosu na unutrašnjost. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se umanjiti.