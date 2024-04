Danas umjereno oblačno, biometeorološka prognoza povoljnija

Jutros u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 14 do 20 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Stabilno vrijeme, bez padavina, ugodno će djelovati na većinu stanovništva, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Strujanje svježijeg zraka i umjerenije temperature, dodatno će popraviti opštu sliku. U manjem obimu moguće su meteopatske reakcije, poput glavobolje, dekoncentracije i promjene raspoloženja, pretežno zbog povećane naoblake.

FHMZ BiH