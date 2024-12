Do kraja godine rok za podnošenje prijava i plaćanje poreza

Porezni obveznici dužni su da dobrovoljno prijave i plate svoje obaveze, odnosno do tada je rok za podnošenje i plaćanje poreza.

Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima porezni obveznici izvršavaju svoju zakonsku dužnost.

Do kraja poslovne godine ostalo je još nešto više od mjesec dana, a do 29.12.2024. godine svi koji to nisu uradili do sada treba da podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze, te poslovnu 2025. godinu započnu bez starih obaveza.

Predviđene kazne

Ukoliko porezni obveznici ne podnesu prijave poreza i ne plate porezne obaveze u skladu sa Zakonom predviđene su novčane kazne i to:

za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,

za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,

za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku

plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni.

” Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga, i da sankcioniše porezne obveznike. Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun”, pojasnili su iz Porezne uprave FBiH.