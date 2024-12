Danas pretežno oblačno, bez padavina

Jutros je našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Livno -4; Bjelašnica -2; Ivan Sedlo -1; Sokolac 0; Drvar, Široki Brijeg 1; Sarajevo 2; Bihać, Srebrenik, Bugojno, Gradačac, Srebrenica 3; Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Tuzla, Zenica 4; Trebinje 5; Mostar 7; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 4 do 9, na jugu zemlje do 14 °C.

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Mada će preovladavati stabilno vrijeme, u većem dijelu Bosne bi izraženija naoblaka mogla uzrokovati lošije raspoloženje kod većine populacije. Opšta slika će, uz sunčane intervale biti ljepša na zapadu Bosne i u Hercegovini. Poželjno je biti oprezniji u jutarnjim satima, posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od hladnoće, u ostatku dana posvuda toplije i ugodnije.