Uz nova zaduženja stižu i poskupljenja. U novu godinu privreda ulazi s višom cijenom struje. Ipak, udar na njih, neizravno je udar na sve građane Federacije. Dosadašnja praksa je pokazala da poskupljenje energenata sa sobom lančano donosi i poskupljenje robe i drugih usluga. Hoće li se poskupljenje struje privredi prelomiti preko leđa građana?

Do povećanja cijene struje građanima neće doći. Takav scenarij, ipak, ne očekuje privredu. Odluka je, čini se, već spremna. A, kako bi pokušali doći do dogovora o visini povećanja, održan je sastanak Unije poslodavaca sa predstavnicima Federalne vlade kojem nisu prisustvovali predstavnici Elektroprivrede. Za sad još nije utvrđen iznos povećanja, ali će do njega, izvjesno je, doći od 1. januara naredne godine.

„Privredi mora. Moramo se postaviti na neke stvari. I kad se poveća cijena električne energije moramo znati da smo najjeftiniji u regionu, ako izuzmemo Crnu Goru koja je najmanja, pa se ne može baš porediti, ali smo puno jeftiniji nego u Srbiji i Hrvatskoj“, poručio je Nermin Nikšić, premijer FBiH (SDP).

„Znamo definitivno da smo najskuplji kada se radi o ukupnim opterećenjima cijene rada. Kada saberete doprinose, poreze na dohodak, parafiskalne namete, preskupo zdravstvo i sve ostalo. Preskupi smo mi da bismo govorili kako nam je lahko poslovati. I kako moramo da preuzmemo još jedan teret. Mi ćemo se zaista oštro boriti protiv poskupljenja struje“, rekao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Povećanje bilo kojeg energenta lančano vuče i druga poskupljenja. Svjesni su toga i poslodavci i ekonomisti. Imajući u vidu poskupljenje gasa, naftnih derivata, hrane, još jedno povećanje u nizu, dodatno će utjecati na standard građana.

„Može se slobodno reći da je iluzija, da ne kažem prevara građana tvrdnja da oni neće biti pogođeni ako se cijena poveća samo privredi. Građani će sigurno biti pogođeni“, smatra Igor Gavran, ekonomski analitičar.

Mada nerado, ali Unija poslodavaca, po svemu sudeći, prihvatit će povećanje cijene struje. Ono ne bi bilo novo, jer je prema riječima Marija Nenadića, direktora Unije poslodavaca, cijena struje u posljednje dvije godine povećana je za oko 44 posto.

„Možemo razmisliti o nekom jednocifrenom poskupljenju u FBiH, ali nikako nekim tako zamišljenim imaginarnim povećanjima koje bi neke relaksiralo“, dodao je Nenadić.

U međuvremenu, iz Vlade Federacije stiže dobra vijest. Obećanje da će od 1. januara naredne godine Federalna vlada jedan posto budžeta iskoristiti za razvoj malih i srednjih preduzeća.

