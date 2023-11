Hoće li zanatlije u BiH za mjesec dana “prodisati”?

Spas za male privrednike u Bosni i Hercegovini, vjeruje se, stiže uskoro. Dom naroda Parlamenta BiH sutra bi trebao razmatrati izmjene Zakona o PDV kojim bi se prag za ulazak u PDV sistem sa sadašnjih 50.000 KM podigao na 100.000 KM.

“Ovo je praktični nama minut do 12 dufo smo na to čekali. Ipak je to jedna velika vijest za sve radnje koje su do sada radile, da imaju sigurnu budućnost. Ovo je poruka i mladima da se isplati baviti zanatstcom”, rekao je Jovica Bratić direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

Resorni ministar kaže, kako bi sve trebalo biti usvoje sutra na sjednici Doma naroda, a potom će biti potrebno još oko mjesec dana za donošenje podzakonskih akata i definisanje procedure po kojoj će 6284 PDV obveznika imati mogućnost da se preregistruje i ostvari ovu pogodnost kod Uprave za indirektno opprezivanje Bosne i Hercegovine.

“Moramo znati da to i košta. To podrazumijeva smanjenje javnih prihoda. Ove godine će to biti preko 25 miliona maraka kojih se država odrekla, ali to je nešto što moramo preuzeti na sebe, ako želimo da zanatstvo živi”, rekao je ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.

N1