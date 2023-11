Prosječna penzija u FBiH 675 KM, 666 KM u Srbiji, Hrvatskoj 878 KM te 907 KM u C. Gori

Prema najavama, penzionerska primanja od januara 2024. rast će u BiH, Srbiji, Crnoj Gori te Hrvatskoj

Svaki peti ili šesti u mjesecu važni su za penzionere, ali s penzijama koje su u BiH među najnižim u regiji osobe treće životne dobi jedva sastavljaju kraj s krajem, piše Večernji list BiH. Penzionere brojni nazivaju i mađioničarima preživljavanja jer kada se uzme u obzir novac koji mjesečno dobiju i stalna poskupljenja, postavlja se pitanje kako oni uopće prežive mjesec.

Osim penzionera, u znatno boljoj poziciji nisu ni oni u susjednim državama.

Prosječna penzija

Kada je riječ o FBiH, prema posljednjem podatku, prosječna penzija korisnika samostalne penzije iznosi 675,61 konvertibilnu marku, odnosno 345 eura, prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najniža isplaćena penzija u istom mjesecu iznosila je 538,27 KM, a zajamčena 642,40 KM. Najviša penzija ostvarena prema Zakonu o PIO iznosila je 2800 KM, dok najviša penzija ostvarena prema Zakonu koji je vrijedio do 1. marta 2018. iznosi 2626,42 KM. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rast penzija najavio je već početkom iduće godine. Redovito usklađivanje početkom ove godine donijelo je za 11,1 posto veće penzije. U Republici Srpskoj je 226.346 korisnika penzijskog fonda, a izvan RS-a njih 54.856. Prosječna penzija iznosi 541,36 KM i čini 42,39 posto prosječne plaće u Republici Srpskoj, piše Srna, tj. oko 277 eura. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković očekuje da će od 1. januara u Republici Srpskoj uslijediti novo povećanje penzija. Tokom ove godine zabilježen je rast penzija od 13,5 posto, kao i socijalna, boračka i sva druga davanja iz proračuna. Penzionerska primanja od januara 2024. rast će, prema najavama, i u Srbiji, Crnoj Gori te Hrvatskoj, a evo koliko one iznose trenutačno u odnosu na BiH. Kada je pak riječ o Hrvatskoj, prosječna penzija rasla je posljednjim usklađivanjem za rekordnih 8,42 posto, što je najveći skok u posljednje 24 godine. Za svih 1,13 miliona penzionera ona iznosi 878 KM, odnosno 449 eura. Kada stavimo na stranu dio penzija koji se isplaćuje prema međunarodnim ugovorima, prosječna se penzija penje na 991 KM ili 507,63 eura i kao takva čini 43 posto prosječne hrvatske plaće. Kako je najavljeno, penzionere u Hrvatskoj čeka trajni dodatak, neka vrsta 13. penzije, a očekuje se i rast januarskim usklađivanjem od tri do pet posto, piše mirovina.hr.

Susjedne države

U drugoj susjednoj državi, Srbiji, nakon povećanja od 5,5 posto u oktobru, prosječna penzija iznosila je 666 KM, odnosno 341 euro. Najniža penzija za ovaj mjesec u susjednoj Srbiji iznosila je 363 KM ili 186 eura, i to za penzionere iz kategorije zaposlenih i samostalnih djelatnosti, a 285 KM ili 146 eura iz kategorije poljoprivrednika.

Maksimalni iznos penzije za oktobar 2023. iznosio je 1712 eura, odnosno 3348 maraka. Kako je već nekoliko puta najavljeno, povećanje penzija slijedi od januara, a tada će penzije skočiti za 14,8 posto, piše Blic.

Tokom ove godine penzije u Crnoj Gori rasle su čak triput. Rast u februaru iznosio je 2,5 posto, u junu 8,1 posto te 5,5 posto u septembru. Tako je prosječna starosna penzija za septembar skočila na 464 eura, odnosno 907 KM. Sadašnja minimalna penzijaa isplaćena za septembar iznosi svega 300 eura ili 586 KM, a prema najavi novog crnogorskog premijera, rasla bi za 50 posto.