Vrijeme do kraja sedmice u BiH

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23°C, na jugu zemlje do 28°C.

U petak 12.4.2024. u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C na jugu zemlje do 29°C.

U subotu 13.4.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29°C.

U nedjelju 14.4.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab, prije podne mijenja smjer sa sjevera na jugo i jugozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C.

U ponedjeljak 15.4.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.