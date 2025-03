Je li neradna nedjelja promašaj? Šta pokazuju podaci Porezne uprave i šta tvrdi ministar

Komentarajući tvrdnje da je zbog neradne nedjelje u Travniku zabilježen pad prometa od 10 miliona KM i gubitak 782 radna mjesta, Hasičević je rekao da su ti podaci netačni.

Prema najnovijim podacima Porezne uprave Federacije BiH, primjena odluke o neradnoj nedjelji nije dovela do pada prometa u trgovini, a ni do masovnog otpuštanja radnika, kako su tvrdili pojedini izvori, navode u Federalnom ministarstvu trgovine.

Prema službenim podacima, iz spomenutog ministarstva navode kako je ukupan fiskalizirani promet u sektoru maloprodaje u FBiH u razdoblju od 17. novembra 2023. do 17. februara 2024. godine iznosio 3,74 milijarde KM, dok je godinu dana kasnije, nakon uvođenja neradne nedjelje, taj iznos porastao na 3,81 milijardu KM, što predstavlja rast od 67,2 miliona KM.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević naglasio je da su podaci Porezne uprave FBiH precizni, te da su sve analize prometa rađene na osnovu fiskalnih računa i evidencija svakog poslovnog subjekta.

Manipulacija podacima u Travniku

Komentarajući tvrdnje da je zbog neradne nedjelje u Travniku zabilježen pad prometa od 10 miliona KM i gubitak 782 radna mjesta, Hasičević je rekao da su ti podaci netačni.

Službene brojke, kako navodi Hasičević, pokazuju da je u istom razdoblju ukupan promet u Travniku smanjen za samo 189.000 KM, da je promet u veletrgovini porastao za 1,97 miliona KM, promet u maloprodaji je veći za 859.000 KM, te da je broj zaposlenih u sektoru trgovine smanjen za 32 radnika, od čega su 17 radnika izgubile firme koje posluju i u ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima.

“Podaci su jasni – nema drastičnih gubitaka”

Ministar Hasičević ističe da su tvrdnje o velikim negativnim efektima neradne nedjelje neutemeljene.

– U iznošenju netočnih podataka posljednjih dana ima i malicioznosti i neznanja. Neću ulaziti u motive, ali želim podcrtati da podaci potvrđuju kako nije došlo do pada prometa niti do drastičnog otpuštanja radnika u trgovini. S druge strane, imali smo široku podršku javnosti da radnicima u trgovini treba taj dan odmora, jer je to dan kada ni škole ni brojne druge institucije ne rade. Socijalna osjetljivost i zadovoljstvo radnika važniji su od profita, a sada imamo pojedince koji manipuliraju podacima i zagovaraju povratak na staro, rekao je Hasičević.

Osnivanje Savjeta za trgovinu

Ministar je podsjetio da je Zakonom o unutrašnjoj trgovini predviđeno formiranje Savjeta za trgovinu, u kojem će sudjelovati poslodavci, Sindikat trgovačkih radnika, potrošači, Ministarstvo i inspekcijske službe.

Prvi sastanak ovog tijela planiran je za idući tjedan, a Savjet će analizirati podatke, inicijative i prijedloge za unaprjeđenje trgovine u FBiH.

”Suština zakona je socijalna pravednost i borba protiv nepravilnosti na tržištu rada. Ova vlada želi da radnici znaju da nisu sami i da imaju institucionalnu podršku u ostvarivanju svojih prava”, zaključio je ministar Hasičević.

IZVOR:FOKUS.BA