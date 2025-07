Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi narandžasti meteoalarm – Popodne mogući pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 17; Srebrenica 18; Bjelašnica i Bugojno 19; Drvar, Jajce, Sarajevo i Zvornik 20; Doboj i Sanski Most 21; Banja Luka, Bihać, Livno, Prijedor,Srebrenik, Tuzla i Zenica 22; Ivan Sedlo 23; Bijeljina 24; Gradačac i Trebinje 25; Mostar 27°C.

Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Povećanjem oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju na području Krajine, centralnom i sjevernom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, na jugu zemlje do 41°C.

na snazi je narandžasti meteoalarm za cijelu BiH. BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, poručili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.