Na snazi žuto upozorenje zbog visokih temperatura – nepovoljna i biometeorološka prognoza

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stupnjeva.

za cijelu BiH na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temeperatura zraka. Za TK od: 12:00 do: 16:59 sati.

Maksimalna temperatura izmedu 32°C i 35°C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe, upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u odnosu na vikend. Dodatni porast temperatura zraka loše će djelovati na većinu populacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi reducirati boravak na otvorenom, s obzirom da će ponovo biti vruće i sparno, naročito u drugom dijelu dana. Poželjno je laganije se odjenuti, ne izlagati se jačim naporima, konzumirati dovoljno tečnosti i ponašati se u skladu sa preporukama nadležnih službi.