Lumiwings iz Tuzle prevezao više od 2.500 putnika, uskoro nove linije

Grčka aviokompanija Lumiwings, za nešto više od dvije sedmice, prevezla je iz Tuzle više od 2.500 putnika na pet evropskih destinacija, potvrdio je direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla (MAT) Dževad Halilčević.

– Počeli smo s letovima Lumiwingsa 18. decembra i do 2. januara zabilježeno je oko 2.500 putnika. S obzirom na to da je prodaja karata objavljena tek 1. decembra, smatramo da je to dobro, posebno jer smo u periodu praznika i ljudi su još ranije isplanirali putovanja. Veoma je važno da u ovom periodu niti jedan let nije otkazan, a povratne informacije govore nam da su putnici zadovoljni – kazao je Halilčević za Faktor.

Podsjećamo, Lumiwings dva puta sedmično iz Tuzle leti za švedske gradove Halmstad i Stockholm, nizozemski Maastricht, njemački Saarbrucken i danski Esbjerg.

– Cilj nam je da ovaj projekat opstane do ljetnog reda letenja, odnosno do 1. aprila, kada planiramo povećanje broja destinacija. Već polovinom januara ćemo napraviti presjek i početi ugovarati plan za početak aprila. Ukoliko neke destinacije nemaju odziv putnika, možemo ih zamijeniti nekim drugim. Cilj nam je što ranije objaviti prodaju da bismo imali bolji odziv putnika. S baznim avionom Lumiwingsa imamo kapacitet za deset destinacija – pojašnjava Halilčević.

Ugovor MAT-a i Lumiwingsa potpisan je nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 2,5 miliona KM kao podršku ovom projektu u vidu subvencija te je raspisan javni poziv za aviokompanije.

Subvencija je koncipirana tako da će novcem iz budžeta TK biti pokriveni eventualni gubici aviopkompanije. Putnike iz Tuzle prevozi Boeing 737-700 sa 149 putničkih mjesta.

– Razgovaramo i sa Wizz Airom i Ryanairom o novim linijama, a svakoga dana čekamo dozvolu turske direkcije za pokretanje letova Lumiwingsa za Istanbul tri puta sedmično – zaključio je Halilčević.

BIZNISINFO.BA