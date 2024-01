Danas oblačno, biometeorološke prilike povoljnije

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Tokom noći povremeno jaki udari vjetra u zapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

Biometeorološke prilike biće povoljnije u odnosu na protekli period. Prvi dio dana ugodniji, uz stabilnije vrijeme i malo niže temperature zraka. Sa večernjim satima i približavanjem promjene, kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, dekoncentracije, u noći problemi sa snom. Opšta slika će ponajprije biti lošija u Hercegovini i na zapadu, ali će se tokom noći djelimično pogoršati i u ostatku zemlje.

FHMZ