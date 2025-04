Na brojnim dionicama izmjenjen režim saobraćaja zbog aktivnih klizišta i radova

U jutarnjim satima mogući su nailasci na poledicu na svim vlažnim lokalitetima na dionicama u višim predjelima. Brojne su dionice gdje je zbog aktivnih klizišta, kao i zbog radova, izmjenjen režim saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se i magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zbog aktivnog klizišta, u prekidu je saobraćanje na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Žepče-Maglaj (Liješnica), Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice), Lepenica-Han Ploča, Hadžići-Sarajevo, Polje-Kaćuni, Jajce-Donji Vakuf i Jablanica-Mostar (na lokalitetima Donja Jablanica i obilaznica kroz Mostar).

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BiHAMK-a.