U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. U jutarnjim satima na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle.

Pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Danas od 12 sati najavljeno je otvaranje Graničnog prelaza Brčko za putnička vozila do 3,5 tone.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).