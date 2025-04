Stabilnije, ali još uvijek prohladno vrijeme

Danas se u Bosni očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeverozapadu zemlje do 16 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Opšta slika djelimično će se popraviti, osjetnije na jugu zemlje. Mada će preovladavati stabilnije vrijeme, još uvijek relativno niske temperature zraka će kod hroničnih bolesnika i meteoropata povremeno usloviti izraženije tegobe. U Hercegovini sunčanije i toplije, u Bosni stabilnije, ali još uvijek prohladno, osobito u jutarnjim satima, stoga je poželjno biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima na otvorenom. Također neophodno je i dalje posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.