Nestašica lijeka za dijabetičare u BiH: U apotekama ga nema cijeli juli, možda ne bude ni u avgustu

Na području cijele Bosne i Hercegovine vlada nestašica lijeka za dijabetičare Trulicity, tačnije, injekcije inzulina koje koriste pacijenti oboljeli od ove bolesti.

Na stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na spisku nestašice lijekova našao se upravo Trulicity. Riječ je o lijeku u čijoj kutiji se nalaze četiri injekcije s otopinama od 0,5 ml.

Proizvođač ovog lijeka je Elli Lilly Export S.A., Švicarska, a na tržište BiH ga distribuira kompanija Phoenix Pharma doo Bijeljina.

Problem u proizvodnji

Međutim, problem nestašice lijeka nije u distribuciji već proizvodnji koja kasni te je tako navedeno na stranici Agencije gdje se dodaje da je prekid u nabavci lijeka privremen.

Navedeno je i to da ovog lijeka nema od 11. jula kao i to da se očekuje da ovaj lijek na bh. tržištu neće biti ni do 5. avgusta 2024. godine.

Kontaktirali smo i javne i privatne apoteke u Sarajevu. Iz javne apoteke su nam rekli da u njihovim poslovnicama u Kantonu Sarajevo nema ovog lijeka, ali su naglasili da oni čine samo 25 posto tržišta na ovom području. Ipak, naglasili su da je nestašica ovog lijeka na području cijele BiH.

U pojedinim apotekama Trulicity lijeka nema već dva mjeseca

Shodno tome, nazvali smo i nekoliko privatnih apoteka odakle su nam rekli da pacijenti kojima je Trulicity potreban često navraćaju na njihove adrese u nadi da će pronaći barem jednu kutiju, međutim, kako kažu, to već duži period ne mogu budući da u pojedinim apotekama tog lijeka nema već skoro dva mjeseca.

“Riječ je o lijeku koji je pacijentu dovoljan za jedan mjesec. Dakle, četiri injekcije se nalaze u kutiji i po jedna se ubrizgava na sedmičnom nivou. Međutim, u našim poslovnicama često dolazi do nestašice lijeka, a i kada dođe to bude u jako malim količinama, npr. po dvije – tri kutije. Komunicirala sam sa ostalim kolegama iz drugih apoteka koji su mi rekli da je isti slučaj i kod njih što je zaista veliki problem budući da postoji mnogo pacijenata kojima je ovaj lijek neophodan”, rekla nam je uposlenica jedne od privatnih apoteka.

Pacijenti se hitno trebaju konsultovati sa dijabetičarem

U razgovoru s još jednom uposlenicom iz druge privatne apoteke, koja nam je također potvrdila da nema Trulicityija, nastojali smo dobiti odgovor na koji način pacijenti mogu premostiti nedostatak ovog lijeka te da li postoji neki adekvatan zamjenski?

“Riječ je o inzulinu koji je svakom pacijentu strogo propisan i veoma je teško odrediti mu adekvatnu zamjenu. To pacijenti ne smiju činiti pogotovo ne na svoju ruku i niko im ne može odobriti zamjenu osim njihovog dijabetologa kod kojeg odmah trebaju otići po savjetovanje šta dalje da čine”, pojasnila nam je.

S obzirom na to da nam niko od sagovornika nije mogao reći kada će se Trulicity ponovo naći na bh. tržištu, a budući da su sve češći prekidi u njegovoj nabavci, kako kažu, sve je izvjesnije da postoji mogućnost da pacijenti nažalost i u augustu čekaju na njega.