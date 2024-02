Nikolić i Hasanbegović složne: Fokusirane smo na sebe, znamo šta možemo, nadamo se što većoj podršci publike

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će odmjeriti snage sa Švedskom u utakmici baraža za UEFA “A” Ligu nacija

Na današnjoj press konferenciji medijima su se pored selektorice Samire Hurem obratile i kapitenka Milena Nikolić te reprezentativka Melisa Hasanbegović.

Milena Nikolić je jučerašnji trening propustila zbog povrede, ali ista je neće onemogućiti da nastupi u sutrašnjoj utakmici.

– Sitna je povreda, nije ništa zabrinjvajuće, samo preventive radi sam propustila jučerašnji trening. Danas se priključujem ekipi, a sutra ću dati sve od sebe da pomognem timu da što bolje odigramo utakmicu. Što se tiče očekivanja, znamo sa kim se susrećemo, jedna od najboljih svjetskih reprezentacija. Mi ćemo dati sve od sebe da se pokažemo u najboljem svjetlu, kao što smo to u svakoj utakmici Lige nacija do sada i radili. Nekako, bez obzira koliko je protivnik jak, uvijek je zadovoljstvo igrati protiv takvih ekipa jer s jedne strane nemamo šta da izgubimo, možemo samo mnogo da dobijemo. Kao što sam rekla, dobro smo igrali do sada u Ligi nacija i želimo još jednom pokazati da nismo slučajno tu gdje smo sada, istakla je Nikolić i dodala da vjeruje u dobar rezultat

– Fokusirane smo na našu igru i najbitnije je da mi dobro odigramo utakmicu, a rezultat će doći sam po sebi. Sigurna sam da će djevojke dati svoj maksimum i da ćemo prikazati dobru igru, poručuje kapitenka bh. reprezentacije.

Istog mišljenja je i Melisa Hasanbegović koja također smatra da ona i saigračice trebaju biti fokusirane na same sebe.

– Iza nas je Liga nacija koje smo odigrale jako dobro. Ne bih puno da se ponavljam kad je u pitanju Švedska, svi znamo kakav su tim. Ja bih se više fokusirala na nas, mislim da smo tim koji može pobijediti svaku reprezentaciju i dati gol bilo kome. Ja se nadam da ćemo iskoristiti i neke male greškice, čak i kad timovi poput Švedske igraju ne može biti sve savršeno, a mi ćemo gledati da nađemo prostora da kaznimo bilo koju grešku koju Švedska napravi. Kad bih bila igračica Švedske u ovom trenutku razmišljala bih da ne bih voljela da se “okliznemo na Bosni i Hercegovini”, a s obzirom da sam igračica Bosne i Hercegovine ja se nadam da će se Švedska nekako “okliznuti”, a da ćemo mi iskoristiti tu grešku i možda, naravno, i pobijediti, poručuje Melisa te dodaje:

– Uvijek jako dobro igramo protiv odličnih ekipa poput Švedske, Engleske. Uvijek smo imali jako dobre rezultate i igru. Nemam sumnje u naš tim, promijenilo se dosta igračica, dolaze mlađe igračice nove generacije kako kod njih tako i kod nas. Zaista smatram da smo zrele da napravimo korak naprijed, bilo bi idealno pokazati protiv Švedske da sve što smo uradili u Ligi nacija nije bilo slučajno, istakla je Hasanbegović koja je pozvala navijače da dođu u što većem broju.

– Nadam se da će sutra doći što više gledalaca da nas prate, to nam je vjetar u leđa jer svi znamo da se fudbal igra zbog publike.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Švedska igra se u Trening centru N/FSBiH u Zenici, počinje u 13:00h, a ulaz je besplatan.

Sport1