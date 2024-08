Novi toplotni val biće žestok: Temperature idu preko 40 stepeni i potrajat će

U Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Slabih lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima može biti na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36. U Sarajevu će biti pretežno sunčano vrijeme.

Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 32, priopćeno je iz FHMZ-a. To su još “svježiji” dani pred novi toplotni val.

Prognoza za naredne dane

Još nekoliko dana “prijatnijih” ljetnih temperatura, a zatim novi toplotni val, javlja BHmeteo.

U periodu između 10. i 16. augusta očekuje nas toplotni val koji donosi temperature do oko 41°C.

U četvrtak će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina se očekuju u planinskim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U petak će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 38°C.

U subotu pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.