Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku PFBiH nije podržao dopunu Zakona o porezu na dohodak

Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Admir Čavalić kazao je da danas na sjednici nisu usvojili dopunu Zakona o porezu na dohodak, koja se odnosi na povećanje plate radnicima za 200 KM bez dodatnog oporezivanja.

Čavalić je danas na pres-konferenciji kazao da su im na sjednici Odbora predstavnici Ministarstva finansija FBiH dali konkretne informacije u vezi te pomoći.

– Ukoliko se to usvoji, očekuje se da bi to uticalo na prihode od poreza na dodatu vrijednost 5 posto negativno, na doprinose 7 posto negativno, što znači da bi se manje uplaćivali doprinosi. To može biti problematično za jedinice lokalne samouprave koje su najveći korisnici sredstava po osnovu poreza na dodatu vrijednost ili za PIO sistem – pojasnio je Čavalić.

Također je naveo da je samo 10 posto radnika u Federaciji BiH za četiri mjeseca dobilo drugu jednokratnu neoporezivu pomoć. Tvrdi da je to otprilike 57.000 do 58.000 radnika, odnosno da je 2.100 poslovnih subjekata koristilo tu mogućnost, među kojima su i javna i privatna preduzeća i ustanove.

Prema tom osnovu, kazao je Čavalić, isplaćeno je 83 miliona KM.

– Izgleda da ovih 200 KM, a Ministarstvo financija FBiH to i očekuje, može izazvati niz negativnih efekata na način da se radnicima čak i smanji plate. Također, za razliku od jednokratne neoporezive pomoći, ovdje se može praviti diskriminacija radnika na način da se nekom radniku da novac za radni učinak, a drugom ne, jer ništa nije obavezno, već je na dobrovoljnoj bazi – kazao je Čavalić.

Naglasio je da se jedna od tačaka odnosila na finansiranje mikro opština u Federaciji BiH te da su utvrdili da Općina Pale-Prača od marta ove godine ne uplaćuju doprinose zaposlenicima općine.

– Smatram da je to veoma loše, jer sada imamo i javne ustanove koje nisu u mogućnosti da uplaćuju doprinose radnicima ili da izmiruju bilo kakva druga dugovanja – kazao je.

Čavalić je kazao da su raspravljali o izmjenama Zakona o radu, koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri te da je UN Populacijski fond uključio Odbor za ekonomiju da zajedno rade na tome, s posebnim fokusom na zapošljavanje žena na tržištu rada i ostalih marginaliziranih kategorija.

Između ostalog, Čavalić je kazao da su podržali Nacrt zakona o fiskalizaciji, ali da razumiju zahtjeve Obrtničke komore Federacije BiH u vezi obrtnika fizičkih lica i činjenice da bi oni postali porezni obveznici.

– Izražavamo bojazan, ali ovo je još uvijek nacrt. Predmetno je i da li će neko profitirati u kontekstu fiskalnih kasa, softvera, hardvera te da li će taj zakon umjesto napretka, proizvesti povećanje sive ekonomije – kazao je.

Na kraju je dodao da su podržavali i Strategiju razvoja male privrede u Federaciji BiH, koja će iznositi oko 318 miliona KM.

RTV TK