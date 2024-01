Oko 150 turista prevareno za smještaj u Sarajevu: “MUP zna ko je počinilac, to je uradio i prošle godine”

Brojni turisti koji su došli u Sarajevo da proslave novogodišnje praznike ostali su prevareni za smještaj. Preko Booking.com stranice za rezervaciju smještaja rezervisali su odmor u Sarajevu koji je ponudio izvjesni David Perić. Dolaskom na mjesto, turisti koji su rezervisali smještaj shvatili su da ti apartmani ne postoje. Grad Sarajevo je reagirao kao i Turistička zajednica Kantona Sarajevo koji su i osigurali smještaj turistima. Direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić objasnio je ovu neugodnu situaciju te koliko je ljudi prevareno.

“Prevareno je oko 150 ljudi. Cifru tačnu ne znam za koju su prevareni, zato što je ovo jako dugo planiran i sofisticiran projekat interent prevare. Dobio sam podatak da MUP KS zna ko je i da je ta osoba to činila i prošle godine i da je već bio privođen. Najbitnije je da smo mi reagovali i zbrinuli turiste, da su se uključili i turistički vodiči i da su ljudi vidjeli da institucije rješavaju problem. Svi su rekli da će doći opet i da Sarajevo nije krivo za to. Svjetska globalna platforma Booking.com je tu prevarana jer je on mijenjao adrese, ulagao sredstva da bi dobijao recenzije, što Booking prati. Bilo je i do ljudi koji su plaćali avansno i zaobilazili su Booking i tu su napravili greške”, kaže Fazlagić.

Kazao je da su reagovali i prošle godine i javili se Bookingu i opet će za ovaj slučaj.

“Mora i Turistička zajednica u saradnji sa Bookingom omogućiti Bookingu da pri registraciji traži od tih ljudi dokaz da taj objekat postoji, kada govorimo o privatnom smještaju i apartmanima. Mi smo reagovali pravilno i pravovremeno. Ozbiljno su prevareni za veliki novac. Plaćali su 600 eura za tri dana i to su bili turisti iz regiona”, rekao je.

Na kraju je rekao da su pokušava riješiti problem sive zone i smještajnih kapaciteta koji se iznajmljuju na “divlje”.

“Ima te sive zone, ne plaćaju turističku takstu. Na divlje se izdaje smještaj i nisu registrovani. Sada mi to radimo i imamo angažovane ljude i advokete da se to riješi. To se mora riješiti u sistemu”, zaključio je Fazlagić.

N1