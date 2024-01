Temperature i narednih dana iznad nule

U Bosni i Hercegovini u četvrtak, 4. januara, bit će umjereno ili pretežno oblačno ali i dalje vjetrovito. Kiša se očekuje povremeno u Hercegovini, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U petak, 5. januara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne i krajem dana, sa kišom u južnim, jugozapadnim i sjevernim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni.

U subotu, 6. januara, umjereno do pretežno oblačno i dalje vjetrovito s kišom. Više padavina se očekuje na jugu. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 10, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).