Oružane snage BiH proslavljaju punoljetstvo: Prikazano oružje i operativne sposobnosti vojnika

U kasarni “Rajlovac” u Sarajevu danas je održana centralna vojna svečanost povodom obilježavanja 18. godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon svečanog postrojavanja, organizovan je taktičko-tehnički zbor naoružanja i upotrebe u OSBiH te su demonstrirani određeni elementi operativnih sposobnosti OS BiH.

Kao kruna obilježavanja ovog važnog jubileja, večeras u 18 sati će biti upriličena Svečana akademija u povodu 1. decembra – Dana OS BiH, gdje će prisustvovati najviši dužnosnici državnog, entitetskog i drugih nivoa u BiH, kao i brojne druge zvanice iz različitih društvenih, javnih, kulturnih i drugih institucija. Akademija se održava u Domu oružanih snaga BiH.

Generalna direktorica za Evropu u EEAS-u, Angelina Eichhorst uručit će danas sanitetska i transportna vozila Oružanim snagama Bi.

Oružane snage Bosne i Hercegovine su i u ovoj godini ostvarile značajna dostignuća u smislu daljnje profesionalizacije, obučavanja i uvježbavanja za izvršenje najsloženijih zadataka i misije koju imaju. Tokom 2023. godine realizirane su brojne aktivnosti na pomoći civilnim strukturama u slučajevima prirodnih katastrofa i nesreća, zatim su završeni brojni projekti humanitarnog deminiranja.

Pripadnici OS BiH dio misija u Demokratskoj Republici Kongo i Centralnoafričkoj Republici

Inžinjerijske jedinice OS BiH su također, realizirale brojne projekte, a posebno je važno istaći brzu i efikasnu reakciju OS BiH kada je jedinica privremenog sastava pritekla u pomoć ugroženim stanovnicima Republike Turske nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu prijateljsku i partnersku zemlju, kao i naša inžinjerijska jedinica koja je boravila u Republici Sloveniji nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile značajan dio površine ove zemlje, a koje je na najprofesionalniji način izvršila svoju misiju i zadatke na otklanjanju posljedica poplava u ovoj zemlji.

“Oružane snage BiH danas, isto kao i u godinama kada su formirane, uspjevaju uprkos brojnim izazovima da odgovore na sve postavljene misije i zadatke. Najvrijedniji resurs, sa kojim raspolažu OS BiH, jesu njeni pripadnici, koji svojim predanim i profesionalnim radom i angažmanom pokazuju da su dostojni misije i zadataka koji su pred njih postavljeni. To se pokazalo do sada nebrojeno puta kada su naši pripadnici, rame uz rame sa ostalim pripadnicima zemalja NATO članica bili dio snaga za čuvanje mira u NATO i EU vođenim misijama, zatim u mirovnim misijama pod vodstvom UN-a, ali i tokom brojnih međunarodnih i domaćih vježbi. I danas su pripadnici OS BiH dio UN misije u Demokratskoj Republici Kongo, i dio EU misije u Centralnoafričkoj Republici. Na ovaj način Oružane snage BiH i pripadnici OS BiH postali su najbolji ambasadori naše zemlje u inostranstvu i u međunarodnim krugovima, te i danas potvrđuju često ponavljanu sintagmu da su OS BiH „najbolji i najorganiziraniji dio bh. društva“, a da je reforma odbrane BiH jedna od najuspješnijih reformi u našoj zemlji od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas. Oružane snage BiH svojim profesionalizmom i sposobnostima koje demonstriraju na terenu, u izuzetno složenom sigurnosnom okruženju, pokazuju domaćoj i međunarodnoj javnosti da zemlja koja je bila i još uvijek je korisnica međunarodne vojne pomoći, može biti i koristan kontributor međunarodnom miru i sigurnosti”, navode iz OS BiH.

“Ulaganje u OS je ulaganje u bolju i sigurniju budućnost”

U toku je proces modernizacije OS BiH, koji je dodatno potpomognut NATO paketom pomoći za jačanje odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta BiH (DCB), koji je obećan našoj zemlji na NATO samitu u Madridu 2022. godine, što u značajnoj mjeri podiže stepen opremljenosti OS BiH i čini ih još kredibilnijim i pouzdanijim partnerom na domaćem i međunarodnom planu.

“Naši pripadnici koji se upućuju na školovanje i obuke u inostranstvo, u većini slučajeva su najbolje ocijenjeni pripadnici i mi smo posebno ponosni na ove činjenice. Oni to rade i danas svakodnevno, ne štedeći sebe i angažirajući se maksimalno uz korištenje svih raspоloživih znanja, vještina i opreme koja im je na raspolaganju. Zbog toga je vrlo značajno ovdje naglasiti da ulaganje u Oružane snage BiH jeste ulaganje u bolju i sigurniju budućnost za sve građane Bosne i Hercegovine, i da to nije nikakav trošak niti je to opterećenje „na ekonomski sistem Bosne i Hercegovine“, kako tо neki danas žele kazati. Oružane snage BiH su i dalje faktor mira i stabilnosti, jedan od važnih stubova odbrane naše zemlje, ali i primjer mogućnosti zajedničkog djelovanja, saradnje, odgovornosti, poštivanja i njegovanja duha tolerancije i zaštite nacionalnih, tradicionalnih, kulturnih i drugih vrijednosti u BiH”, poručuju iz OS BiH.

N1