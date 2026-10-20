Osman Mehmedagić oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja

Izvor: Radiosarajevo.ba/BHRT (H.S.)

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću prvostepenu presudu bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osmanu Mehmedagiću.

Mehmedagić je oslobođen krivice za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a predmet se odnosi na period od novembra 2019. do 27. februara 2023. godine, kada je razriješen dužnosti generalnog direktora OSA-e.

Prema navodima optužnice, funkciju je obavljao bez propisane visoke stručne spreme.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga da je zloupotrijebio službeni položaj kako bi sebi omogućio ostanak na funkciji, zadržao službeni i društveni utjecaj te ostvario imovinsku korist u vidu plaće u iznosu od 293.046,58 KM. Za isti iznos, prema optužnici, oštećen je budžet Bosne i Hercegovine.

Na prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe.