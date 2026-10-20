Svjetski dan jabuke 20. oktobar

Jabuka simbol zdravlja, ljepote i ljubavi, od 1990. godine ima svoj dan, 20. oktobar, kada je prvi put u Londonu organizovan dan posvećen ovom rajskom voću. Postoji više od 7.000 različitih sorti jabuka i ona je jedna od prvih voćki koju su ljudi uspjeli kultivirati i koristiti kao važan dio prehrane. Ona je prava mala riznica sastojaka koji pozitivno djeluju na ljudski organizam, zato je i nazivaju kraljica voća.

Svjetska proizvodnja jabuka iznosi oko 70 miliona tona. Najveći proizvođači jabuka u svijetu su Kina s 44 miliona tona, zatim zemlje EU s oko 10,7 miliona tona, SAD s 4,7 miliona tona, Turska s 2,8 i Indija s 2,3 miliona tona.

Najveći proizvođači u EU su: Poljska s 2,9 miliona tona, Italija s 2,1, Francuska s 1,4 miliona tona te Njemačka s 990 hiljada tona i Španija s 550 hiljada tona.

Zašto jesti jabuke svaki dan?

Poznato je da se svakodnevnim konzumiranjem jabuka može spriječiti pojava mnogih zdravstvenih poteškoća i oboljenja.

Jabuka srednje veličine ima tek oko 95 kalorija i bogata je naročito vitaminom C. Iako ima malo kalorija, jabuka nam daje osjećaj sitosti jer voćka srednje veličine sadrži oko četiri grama vlakana, što je 10 -15 % dnevnih potreba.

Ona je prava mala riznica sastojaka koji pozitivno utječu na naš organizam. Jabuka sadrži antioksidanse i pektin (vrsta vlakna) za koje se smatra da imaju koristan utjecaj na zdravlje srca.

Brojna istraživanja pokazuju da jabuka dnevno smanjuje rizik od kardiovaskularnih i srčanih bolesti te da smanjuje rizik od moždanog udara. Antioksidansi u jabuci sprečavaju oksidaciju LDL kolesterola.

Bosna i Hercegovina je poznata po vrijednim autohtonim sortama. Polako se razvija i svijest o potrebi obnavljanja starih voćnjaka kao i sadnji starih autohtonih sorti, koje su otporne na pojedine bolesti. Stare autohtone sorte jabuka tražene su kako za konzumaciju, tako i za pripravljanje soka, pekmeza, marmelade, džemova, jabukovog sirćeta, rakije, te sušenje.