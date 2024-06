Počela javna rasprava o neradnoj nedjelji

Federalno ministarstvo trgovine je otvorilo javnu raspravu o zakonu o unutrašnjoj trgovini, nakon što je Nacrt usvojen u parlamentu. Zakon, između ostalog, jasno definiše uslove i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, precizira prava i obaveze, pravila za one koji se bave e-trgovinom, kao i mjere zabrane nepoštenog trgovanja. Najviše pažnje je privukao prijedlog uvođenja neradne nedjelje u Federaciji. Javna rasprava će trajati 60 dana, a predlagač ima obavezu da prilikom izrade prijedloga zakona uzme u obzir sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi.

Rad uslužnih objekata, obrta, starih zanata – sve ovo obuhvaća zakon koji je već usvojen u Nacrtu u Domu narodu. Javnost je najviše interesovala odluka o neradnoj nedjelji jer, kako su istakli iz resornog ministarstva, način na koji se sada ovo pitanje reguliše, ne odgovara nikome.

„Da se napravi jedna harmonizacija na tržištu Federacije što se tiče toga. Ovo do sada što smo rekli je bilo ostavljeno na lokalnim i gradskim samoupravama da mogu. Imamo neke prakse gdje su neki bili u povlaštenom položaju, omogućeno im je da rade nedjeljom dok drugima ne. To nije moguće po ovom zakonu“, kazao je ministar trgovine FBiH Amir Hasičević (Naša stranka).

Također će biti regulisani artikli koji se prodaju po benzinskim pumpama, te ograničeni samo na sitne prehrambene proizvode. Iz ovog zakona, rečeno je, izuzeto je nekoliko prodajnih objekata, dok su kazne za one koji ga krše visoke.

Hasičević navodi kako će suvenirnice, pekare, cvjećare i neke prodavnice biti oslobođen: „Neke izuzetke smo napravili, omogućili smo da negdje život funkcioniše u onim ostalim normama“.

Stručni savjetnik u Ministarstvu trgovine FBiH Stjepan Busonjić govorio je o kaznama. One mogu biti od 5 do 15, odnosno do 30 hiljada – što zavisi od toga koji se član zakona prekrši.

Jer, kako napominju, nedjelja je dan za porodicu i svi veliki trgovački lanci i ostali koji su obuhvaćeni ovim zakonom neće imati pravo raditi nedjeljom ukoliko dođe do njegovog usvajanja.

federalna.ba