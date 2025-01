Počela ovogodišnja podjela dopunskih taxi oznaka

Na Dan vozača i automehaničara Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i ove je godine obilježilo početak podjele dopunskih taxi oznaka te ukazalo na značaj njihove primjene u taxi prevozu.



Pomoćnik ministra za saobraćaj i opće poslove Nenad Lukanović naglašava da resorno ministarstvo kontinuiranim aktivnostima te distribucijom dopunskih oznaka nastoji urediti ovu oblast kako bi djelovala u skladu sa zakonima. Na području TK djelatnost trenutno obavljaju 472 taxi prevoznika sa 609 taxi vozila. Sa ukupno uposlenih 700 osoba ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prevoza putnika u TK.

„Svi koji uredno obavljaju djelatnost taksi prevoza imaju rok do 28.2.2025. godine, odnosno do kraja februara ove godine, da podnesu zahtjev sa validnom dokumentacijom u prostorije Ministarstva, odnosno na protokol Vlade Tuzlanskog kantona“, navodi Lukanović.



Potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu koji se može pronaći na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, imati rješenje dodjeli o dodjeli štanda od nadležne gradske ili općinske službe za tekuću 2025. godinu kao i licencu za obavljanje taksi prevoza, uredno izmiriti obaveze po osnovu javnih prihoda za 2024. godinu i raniji period. Taksa za izdavanje rješenja o dodjeli dopunske oznake koja se postavlja na prednjem i zadnjem vjetrobranskom staklu u unutrašnjosti taksi vozila iznosi 30 KM.



„Znamo svi da je dopunska taksi oznaka znak da je taksist regularan i da je ispunio sve uslove koji su potrebni za obavljanje djelatnosti i samim tim što je neophodno poresko uvjerenje za dobivanje dopunske taksi oznake i sve izmirene obaveze“, kaže potpredsjednik Udruženja Tuzla Taxi Neim Husić dodavši da je ilegalan taxi prevoz sveden na minimalnu mjeru zahvaljujući naporima resornog ministarstva, Službe za inspekcijske poslove i policijskih organa.



„Za sve one taksi prevoznike koji do 28.2. ne podignu dopunske taksi oznake predviđene su novčane kazne u sladu sa Zakonom o cestovnom prevozu na području TK. Mogu da kažem da su kaznene odredbe za pravna lica u iznosu od 500 do 1500 KM, a i odgovorno lice u pravnom licu će biti kažnjeno sa novčanom kaznom u rasponu od 200 do 500 KM, a za samostalne prevoznike koji ne posjeduju dopunsku oznaku nakon ovog roka predviđena je kazna u iznosu od 500 do 1500 KM“, istaknuo je pomoćnik ministra Lukanović.



Današnje okupljanje bilo je i prilika da predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja čestitaju praznik vozačima i automehaničarima čemu su se pridružili i predstavnici taksi udruženja sa područja TK.