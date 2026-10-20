Potpisan ugovor za rekonstrukciju i sanaciju ulice Ivana Markovića Irca, vrijedan gotovo 300.000 KM

Nastavljaju se ulaganja u modernizaciju putne infrastrukture na području Srebrenika. Gradonačelnik Adnan Bjelić jučer je potpisao ugovor o rekonstrukciji i sanaciji dijela ulice Ivana Markovića Irca, ukupne vrijednosti 299.124,54 KM sa PDV-om.

Za realizaciju ovog projekta Federalno ministarstvo prometa i komunikacija odobrilo je 117.213,84 KM, dok se sufinansiranje osigurava iz Budžeta Grada Srebrenika.

-“Realizacijom ovog projekta unaprijedit ćemo kvalitet saobraćajne infrastrukture, povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju i stvoriti bolje uslove za svakodnevni život naših građana.Nastavljamo ulagati u naše ulice, naselja i mjesne zajednice, s ciljem ravnomjernog razvoja i stvaranja kvalitetnijih uslova za život u cijelom Srebreniku”, naveo je gradonačelnik Bjelić.

Izvođač radova je domaća kompanija JATA GROUP d.o.o. Srebrenik. Početak radova očekuje se u narednom periodu, a planirano je da radovi budu završeni do kraja ove godine.