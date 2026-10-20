Zmajevi se vraćaju u Sarajevo: Poznato gdje će BiH ugostiti reprezentaciju Litvanije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo odigrat će dvije utakmice, a sada je poznato i gdje će ugostiti selekciju Litvanije.

Susret Bosne i Hercegovine i Litvanije bit će odigran u sarajevskoj dvorani Zetra.

Zmajevi će prethodno, 26. novembra, gostovati Islandu, dok je duel protiv Litvanaca na rasporedu tri dana kasnije, 29. novembra.

Naša selekcija u ovaj dio kvalifikacija ulazi nakon poraza od Litvanije u Vilniusu rezultatom 78:73. Prethodno je u krcatom Mejdanu savladala Italiju sa 78:76, ali je poraz u Litvaniji dodatno zakomplikovao situaciju u grupi.

BiH nakon osam odigranih utakmica ima tri pobjede i pet poraza, dok je Litvanija na omjeru od četiri pobjede i četiri poraza.

Do kraja kvalifikacija našu reprezentaciju očekuju još četiri utakmice. Pored ova dva duela koja nam slijedi, Zmajevi će odmjeriti snage i s Italijom te još jednom s Islandom.

Zetra je dobro poznata ljubiteljima košarke u glavnom gradu BiH. U njoj svoje utakmice već drugu sezonu zaredom igra i KK Bosna BH Telecom.