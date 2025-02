Profesori i rektori priznali prodaju lažnih diploma

Pala su prva priznanja uhapšenih i optuženih profesora, rektora, direktora i posrednika u akciji “Klaster” koji su učestvovali u trgovanju falsifikovanim diplomama o čemu je Tužilaštvo BiH skupilo preko 3.000 dokaza, saznaje portal CAPITAL.

Prema našim saznanjima, potvrđenim u Sudu BiH, optuženi Vladimir Stojanović, Mirko Tufegdžija, Vaso Pajić, Vojislav Škrbić, kao i predstavnici visokoškolske ustanove “Victoria international university” i Visoke škole “Union”, obje iz Mostara, priznali su krivicu i potpisali sporazum sa Tužilaštvom BiH.

“Glavni pretres u predmetu Zoran Kalinić i drugi počeo je 15. 11. 2024. godine, a rješenjem suda predmet je razdvojen u odnosu na optužene Stojanovića, Pajića, Tufegdžiju i Škrbića, te optužena pravna lica Univerzitet “Victoria international university” Mostar (pravni nasljednik Univerziteta modernih znanosti “CKM”) i Visoka škola “Union” Mostar. Do razdvajanja je došlo zbog sporazuma o priznanju krivice. Odluka suda o zaprimljenim sporazumima će biti donesena u razumnom roku“, potvrdili su nam u ovom sudu.

Podsjetimo, akcija “Klaster” počela je još 21. februara 2023. godine, kada su pripadnici policijskih službi, krenuli sa pretresima više visokoškolskih ustanova i hapšenjem osumnjičenih osoba do guše upetljanih u trgovanje falsifikovanim diplomama. Akcija koja je trajala gotovo godinu i po, rezultirala je optužnicom protiv 21 fizičkog i pravnog lica.

Oni su optuženi da su prodavali diplome medicine, prava, zaštite na radu, šumarstva, ekonomije i brojnih drugih zvanja po uhodanoj i provjerenoj šemi, a lažnim studentima dostavljali su ispitna pitanja sa rezultatima, seminarske radove, pa čak i diplomske radove.

Postali smo izvoznici neznanja

Damir Alagić, zastupnik Vojislava Škrbića, potvrdio je za CAPITAL da je njegov klijent priznao krivicu.

“Moj branjenik je u dubokoj starosti. Imao je potpisan ugovor o posredovanju i njegova cijela krivična odgovornost sadržala se u tome da nije razmišljao o onima koji su na takav način sprovodili obrazovanje. Priznao je, odnosno potpisao sporazum sa Tužilaštvom BiH. Mislim da je to opomena ne samo za pojedince nego i za sve univerzitete i fakultete u BiH, Srbiji i bilo gdje. Mi smo postali izvoznici neznanja, sramote i bruke u obrazovnom sistemu“, rekao je Alagić.

O detaljima sporazuma njegovog branjenika je rekao da ne može govoriti.

“Sporazum će se uskoro razmatrati i ne bih da ulazim u njegove detalje“, kaže Alagić.

Inače, u septembru prošle godine podignuta je optužnica na kojoj su se našli rektor na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka Zoran Kalinić, suvlasnik Visoke škole za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka Dragan Ilić, v. d. rektora na Univerzitetu modernih nauka “CKM” Mostar i direktor na Visokoj školi “Union” Mostar Vladimir Stojanović, rektor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment “PIM” Banjaluka Dragan Đuranović.

Tu su i profesori fakulteta Denis Pračić (Union i Univerzitet modernih nauka Mostar), Mirko Tufegdžija i Vojislav Škrbić (PIM Banjaluka), Ljubiša Todorović (Prometej Banjaluka i CKM Mostar), Dragan Golijanin (Victoria international university Mostar, pravni nasljednik CKM).

Ova optužnica obuhvata i visokoškolske ustanove i univerzitete, Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke “NUBL”, Visoku školu za primijenjene i pravne nauke “Prometej” Banjaluka, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment “PIM”, svi iz Banjaluke, kao i Univerzitet “PIM” u Brčko distriktu. Optuženi su i Univerzitet “Victoria international university”, pravni nasljednik Univerziteta modernih nauka “CKM” Mostar, Visoka škola „Union“ iz ovog grada, kao i Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH.

Optuženi da su prodali najmanje 49 diploma

Na optužnici su svoje mjesto našli i posrednici i zastupnici zaduženi uglavnom za “prljavi dio posla”, za naplatu i komunikaciju sa “studentima” i “diplomcima”, Vaso Pajić, Goran Lalović, Dušan Perić, Senad Sinanović, Ljubinko Dobraš, te Miodrag Tepić.

Svi oni se terete da su prodali najmanje 49 diploma osobama koje nisu studirale, po cijenama od 3.500 KM do 10.000 KM, zavisno od dužine studiranja (od dva do devet mjeseci). Do sada je utvrđeno da su inkasirali najmanje 370.000 maraka.

U razgovoru sa sagovornikom upućenim u ovaj slučaj saznajemo da je išlo toliko daleko da su „kompleti“ diploma srednje škole, fakulteta, mastera i doktorata, prodavane za najmanje 9.500 KM.

Među najzanimljivijim primjerima u optužnici istakli su se pomaganje Zorana Kalinića Draganu Iliću da da se retroaktivno prijavi i bude izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast menadžment.

Takođe, jedan diplomirani ekonomista diplomu je stekao za 6.500 maraka, a da nikada nogom nije kročio na fakultet.

Posebno je interesantna komunikacija između Kalinića, Škrbića i Perića tokom 2021. godine, u godinama cvjetanja biznisa, iz koje se vidi da su studenti po znanje i titule dolazili na benzinske pumpe i u hotele, a da su se posrednici “mučili” da im sve obezbjede.

O svemu tome CAPITAL je pisao u tekstu: Kako se trguje lažnim diplomama u BiH: „Profa moj, je li gotovo?“

Za sve diplome koje su do sada prodali, u optužnici se navodi da će biti zatraženo poništavanje, ali nismo uspjeli da utvrdimo da li će osobe koje su ih kupile i lažirale stručnu spremu u procesu zapošljavanja biti takođe pozvane na odgovornost.

Licence i dozvole za rad na klimavim nogama

Fakulteti i univerziteti čiji su direktori, rektori i profesori uhapšeni u akciji “Klaster” po svemu sudeći će biti ugašeni. Razlozi za zatvaranje su, prije svega, “loš glas” na koji su dospjele ove ustanove nakon hapšenja odgovornih za organizovano prodavanje falsifikovanih diploma i namještanje ispita, zbog čega su se studenti masovno ispisali i prebacili na druge visokoškolske ustanove.

Drugi razlog, prema našim informacijama su i “odvezane ruke” Agencije za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske (AVORS), kao i one na nivou BiH da “počisti teren” u oblasti visokog obrazovanja koja je nekima od njih već odbila akreditaciju. Oni su se na to žalili i tražili da se proces nastavi.

